Гренландия отказалась от добычи нефти и газа на своей территории

Правительство Гренландии приняло решение отказаться от добычи нефти, газа и урана на своей территории. Власти острова больше не будут выдавать лицензии на разработку месторождений.
История нефтегазовой промышленности в Гренландии насчитывает около полувека. С 1970-х нефтяные компании, включая таких гигантов, как ExxonMobil, Chevron, Shell и Eni, пытались добывать здесь нефть. Недавнее исследование Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS) показало, что на западном побережье Гренландии находятся залежи нефти на 18 млрд датских крон ($2,87 млрд). Крупные залежи, по предварительным оценкам, находятся и под морским дном на восточном побережье Гренландии. Однако власти острова сочли, что «цена» добычи нефти, газа и урана слишком высока с экологической точки зрения.
"Это решение было принято ради нашей природы, ради нашего рыболовства, ради нашей индустрии туризма и для того, чтобы сосредоточить наш бизнес на устойчивом развитии",— говорится в сообщении правительства.
В настоящий момент в Гренландии действуют всего четыре лицензии на добычу нефти, отмечает Reuters. Три из них — на разработку месторождений на восточном побережье острова, одна — на работы в море. Все они истекают в 2027 и 2028 годах.
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