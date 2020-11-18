Оценку эффективности вакцины Pfizer увеличили до 95%

В ходе финальной стадии испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, оценка ее эффективности повышена до 95%. Об этом говорится в сообщении Pfizer.

В начале ноября BioNTech и Pfizer сообщали, что разрабатываемая ими вакцина BNT162b2 показала при испытаниях эффективность более 90%.

Позже Moderna также объявила об успехе своей вакцины. По данным компании, она эффективна в 94,5% случаев.