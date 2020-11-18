Кабмин назначил нового главу Гостаможслужбы

Кабинет Министров назначил бывшего гендиректора международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина на должность председателя Государственной таможенной службы Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: назначить... Рябикина Павла Борисовича — председателем Государственной таможенной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)», — написал Мокан.

Как сообщалось, 22 октября правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Андреем Павловским и приняло распоряжение об освобождении Павловского от должности заместителя председателя ГТСУ. В то же время временное исполнение обязанностей председателя Гостаможслужбы было возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

28 ноября стало известно, что Кабинет Министров согласовал кандидатуру гендиректора международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина на должность председателя Государственной таможенной службы Украины.

Рябикин занимал должность генерального директора аэропорта «Борисполь» с 23 марта 2017 года. До этого работал заместителем министра транспорта и связи, был послом Украины в Дании, заместителем председателя КГГА, а также народным депутатом 3,4 и 7 созывов.