Рада назначила еще трех министров

Верховная Рада, ранее утвердившая Алексея Резникова на должности министра обороны, проголосовала за кандидатуры еще трех министров.

Министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стала народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. Назначение поддержали 260 народных депутатов. Напомним, что Верещук была кандидатом на пост мэра Киева на местных выборах 2020 года и с треском их проиграла.

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин. Назначение Рябикина поддержали 237 народных депутатов.

С 23 марта 2017 года он был генеральным директором международного аэропорта «Борисполь». Затем возглавил Государственную таможенную службу Украины.

Вице-премьер-министром — министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Такое решение поддержали 256 народных депутатов.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.