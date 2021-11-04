Войти
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
официально
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
позиция
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Рада назначила еще трех министров

293
Рада назначила еще трех министров

Верховная Рада, ранее утвердившая Алексея Резникова на должности министра обороны, проголосовала за кандидатуры еще трех министров.

Министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стала народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. Назначение поддержали 260 народных депутатов. Напомним, что Верещук была кандидатом на пост мэра Киева на местных выборах 2020 года и с треском их проиграла.

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин. Назначение Рябикина поддержали 237 народных депутатов.

С 23 марта 2017 года он был генеральным директором международного аэропорта «Борисполь». Затем возглавил Государственную таможенную службу Украины.

Читайте также: Первая страна в мире одобрила применение молнупиравира от COVID-19

Вице-премьер-министром — министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Такое решение поддержали 256 народных депутатов.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

Верховная Рада, Павел Рябикин, Ирина Верещук, Юлия Свириденко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 ноября 2021
Среда, 3 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016