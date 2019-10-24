В декларации гендиректора «Борисполя» нашли нарушений на 10,6 миллиона

Нацагентство по предупреждению коррупции сообщит НАБУ о признаках недостоверных сведений в декларациях гендиректора аэропорта «Борисполь», председателя Полтавского облсовета и судьи.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
«НАПК при полной проверке деклараций генерального директора Государственного предприятия «Международный аэропорт „Борисполь“ Павла Рябикина, судьи Николаевского районного суда Львовской области Юлиана Демьяновского и Председателя Полтавского областного совета Александра Беленького выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов», — говорится в сообщении.
Так, Павел Рябикин, подавая декларацию за 2016, отметил недостоверные сведения о водном средстве — стояночном судне «Рапан», которое принадлежит ему на праве собственности, и полученном им доходе от предоставления имущества в аренду. Кроме того, не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права дочери, а также не указал сведения о нежилых помещениях и автомобиле, принадлежащих дочери на праве собственности, и полученный ею доход от занятия предпринимательской деятельностью. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 10,6 млн гривен.
«Юлиан Демьяновский в декларации за 2016 год не указал сведения о своих и жены корпоративных правах и недостоверно указал размер полученных им и женой доходов. Кроме того, отметил недостоверные сведения о жилом доме, принадлежащем на праве собственности жене. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 4,1 млн гривен», — сообщили в НАПК.
Александр Беленький, подавая декларацию за 2016, отметил недостоверные сведения о наличии корпоративных прав, принадлежащих ему на праве собственности. Кроме того, не указал сведения о собственных средствах, размещенных на банковских счетах. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 750 тыс. гривен.
«Обоснованные выводы о признаках уголовного преступления будут направлены Национальному антикоррупционному бюро», — отметили в агентстве.
В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 — 1 Уголовного кодекса Украины.
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