Премьер пообещал кадровые перестановки в региональных таможнях

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в ближайшее время кадровые перестановки в региональных таможнях: их готовит глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.
«Изменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных таможен сегодня. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано, и вы увидите первые кадровые изменения», — сказал он в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией встречи в четверг, передает Интерфакс-Украина.
По словам премьера, также запланировано введение риск-ориентированной системы проверок на таможне, совместного контроля на пунктах пропуска, обучающих программ для таможенников.
«Сегодня руководитель таможни — сильный менеджер, но он не глубоко интегрирован в таможню. Ее возглавляет бывший руководитель аэропорта „Борисполь“, он понимает процедуру и как все работает, но не имплементирован в систему, представляет другую корпоративную культуру», — подчеркнул глава Кабмина, говоря о Рябикине.
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