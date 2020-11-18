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Кабмин утвердил проект концессии 7 вокзалов и около сотни инвестпроектов

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Кабмин утвердил проект концессии 7 вокзалов и около сотни инвестпроектов

Кабинет министров определил проект по концессии семи ж/д вокзалов как приоритетный, всего в утвержденном перечне из 103 приоритетных инвестпроектов до 2023 года шесть относятся к железнодорожной отрасли, пять — к сфере морского и речного транспорта.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее распоряжение правительство утвердило с трехдневной доработкой на заседании в среду.

В частности, в список приоритетных инвестпроектов в ж/д отрасли Кабмин включил пилотный проект по концессии вокзалов производственных подразделений станций «Харьков Пассажирский», «Днепр Главный», «Винница», «Николаев», «Чоп», «Киев-Пассажирский» и «Хмельницкий»; проекты по строительству и реконструкции евроколеи 1435 мм по направлению Мостиская — Скнилов, Ковель — Ягодин — Госграница (с дальнейшей электрификацией); проект реконструкции ж/д сооружений с электрификацией участка Ковель — Изов — Госграница; а также проект по закупке грузовых электровозов.

Помимо этого среди приоритетных проектов — повышение пропускной способности припортовых станций,

В список приоритетных инвестпроектов в морской отрасли Кабмин включил концессию железнодорожно-паромного комплекса ГП «Морской торговый порт «Черноморск», проект по концессии первого и контейнерного терминалов «Черноморска», проект по концессии пассажирского комплекса морпорта «Одесса», концессию причалов № 6-9 Бердянского филиала Администрации морских портов Украины, а также проект по развитию перегрузочных мощностей на прилегающей территории судоверфи «Украина» (включает углубление акватории и реконструкцию причалов).

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В список приоритетных инвестпроектов Украины до 2023 года вошли также строительство логистической сети и проект по развитию сети сельских отделений «Укрпошты».

Кабмин, концессия
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Среда, 18 ноября 2020
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