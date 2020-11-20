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В Украине начали штрафовать авто на иностранных номерах и «евробляхи»

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В Украине начали штрафовать авто на иностранных номерах и «евробляхи»

Система автоматической фиксации нарушений ПДД с четверга начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенных владельцами авто на номерах иностранной регистрации.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

«Система автоматической автофиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД», — сообщил он.

По словам Геращенко, пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулём. Если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ, отметил он.

«Именно так случилось с гражданином Беларуси, водителем автомобиля Rover, который, двигаясь по трассе М 05 Киев-Одесса, в населенном пункте превысил скорость на 38 км/ч при разрешённых 50 км/ч, а также гражданином Молдовы, водителем автомобиля Mercedes, который превысил скорость на 24 км/ч двигаясь по Южному мосту на Левый берег в Киеве. Теперь в отношении данных граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам», — добавил заместитель главы МВД.

При выезде из нашей страны авто иностранной регистрации пограничники фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. А если водитель-иностранец отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину, поинформировал заместитель министра.

Если владелец авто на иностранных номерах — украинец откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Геращенко отметил, что далеко не во всех странах Европы и Азии действует система, позволяющая привлекать к ответственности водителей, приезжающих в страну на авто с иностранной регистрацией, но в Украине такой проект сделали. Этот проект реализован совместно с Государственной пограничной службой Украины, подчеркнул он.

Как сообщалось, после официального запуска системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения 1 июня 2020 информация о времени, месте правонарушения, превышенную скорость, а также о номерные знаки авто передается в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции.

Центр проверяет ее на предмет достоверности, сверяя с данным реестров МВД — модель, марку авто, номерные знаки, нахождение в розыске и тому подобное. После этого формируется постановление, на которое накладывается электронная подпись.

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На данный момент система обнаруживает лишь один вид нарушений — превышение скорости. В дальнейшем с помощью камер будут фиксировать проезд на красный свет светофора, выезд на встречную полосу, движение полосой для общественного транспорта, а также другие нарушения.

Первые камеры установили в Киеве и Киевской области, но постепенно они появятся по всей Украине.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров также сообщил, что МВД запустило мобильное приложение, которое позволяет гражданам проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

полиция, евробляхи, штраф
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