Стало известно, кого Байден назначит на пост госсекретаря США

Кандидат в президенты США Джо Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем на выборах, определился, кого назначит на пост госсекретаря. Об этом со ссылкой на источники сообщил The Hill.

По словам бывшего чиновника из администрации экс-президента США Барака Обамы, на пост главы внешнеполитического ведомства претендует «дипломат-ветеран и давний союзник Байдена» Тони Блинкен. Ожидается, что имя кандидата объявят на следующей неделе, пишет The Hill.

58-летний Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря с 2015 по 2017 годы и был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 годы при Обаме. Во время предвыборной кампании Байдена он консультировал кандидата в президенты по вопросам внешней политики.

Как пишет Axios, до этого фаворитом на этот пост считалась экс-советник по национальной безопасности при администрации Обамы и бывший полпред в ООН Сьюзан Райс. Однако Байден решил отказаться от ее кандидатуры из-за давнего конфликта между Райс и заседающими в сенате республиканцами. При этом экс-советник все еще может занять другую должность в команде нового президента.

Ранее в ноябре Байден уже анонсировал претендентов на ключевые посты в его администрации после инаугурации. Бывший советник кандидата-демократа Рон Клайн должен возглавить аппарат Белого дома.

Основным претендентом на пост главы Пентагона является бывший заместитель министра обороны по политическим делам в первой администрации Обамы Мишель Флорной. Она занималась вопросами нераспространения ядерного оружия еще при Билле Клинтоне.

Американский Минфин может возглавить курировавшая вопросы экономики при администрации Клинтона Лаел Брайнард. При Обаме она была заместителем министра финансов. До настоящего времени Брайнард входила в совет управляющих Федеральной резервной системы.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но официальные итоги пока не подведены. СМИ называют победителем демократа Байдена. Действующий президент Дональд Трамп отрицает свое поражение и обещает долгие разбирательства по этому поводу.