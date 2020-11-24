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Трамп собирается продолжать борьбу с «самыми коррумпированными выборами» в истории США

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Трамп собирается продолжать борьбу с «самыми коррумпированными выборами» в истории США

Решение Управления общих служб США (GSA) начать официальный процесс передачи власти Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах, не влияет на продолжение добиться пересмотра результатов голосования, заявил президент США Дональд Трамп.

«Какое отношение имеет разрешение GSA на предварительную работу с демократами к продолжению наших различных дел относительно того, что будет признано самыми коррумпированными выборами в американской политической истории? Мы идем полным ходом вперед. Никогда не уступим фальшивым бюллетеням и Dominion (компания Dominion Voting Systems, поставляющая машины для голосования — Ред.)», — заявил Трамп в Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб сообщило федеральным ведомствам в понедельник вечером, что оно установило, что Джо Байден является победителем президентских выборов.

Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова начать официальный переходный процесс.

Федеральный координатор переходного периода Мэри Гилберт в электронном письме федеральным ведомствам написала: «В соответствии с президентским переходным законом 1963 года с внесенными в него поправками сегодня, 23 ноября 2020 года, администратор GSA установил Джозефа Р. Байдена и сенатора Камалу Харрис очевидными успешными кандидатами на посты президента и вице-президента соответственно».

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Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, обвинивший демократов в мошенничестве и в том, что они «украли» у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

выборы в США
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