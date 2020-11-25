Байден не собирается начинать расследование против Трампа

Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем президентских выборов и новым главой государства, не собирается начинать расследование против действующего президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Ведущий Лестер Холт задал Байдену вопрос о его отношении к призывам некоторых соратников по партии начать расследование в отношении Трампа и его администрации после их ухода.

«Я не буду уподобляться действующему президенту и использовать Минюст США в качестве инструмента», — ответил Байден. По его словам, он в курсе нескольких расследований деятельности Трампа на уровне американских штатов. «Я ничего не могу с этим сделать», — пояснил демократ.

Он отметил, что перед ним стоят более важные задачи, чем расследования в отношении действующего президента. «Моя главная задача — вернуть американцам уверенность и понимание, что они справятся с нынешним кризисом», — сказал Байден.

Также Байден заявил, что может со временем назначить в свою администрацию республиканцев, в том числе поддержавших американского лидера Дональда Трампа на выборах.

На вопрос, рассматривал ли он подобную возможность, Байден ответил: «Да, нам еще предстоит много назначений. Я хочу, чтобы страна была едина». «Нельзя допускать, чтобы политический диалог у нас был таким озлобленным», — добавил он. При этом демократ пояснил, что указанных назначений республиканцев не следует ждать в ближайшее время.

Байден также допустил возможность выдвижения кандидатами на министерские должности в новой администрации своих бывших соперников по президентской гонке из числа однопартийцев. ​​​​​​Политику задали вопрос о том, обсуждал ли он с бывшими соперниками, в том числе с сенаторами Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) и Берни Сандерсом (от штата Вермонт), возможность назначения в свой кабинет. Демократ ответил, что в его будущей администрации «уже в достаточной степени представлены» политики, входящие в наиболее прогрессивное крыло партии. «Но ничего нельзя исключать», — добавил он. Как подчеркнул Байден, «забирать людей из Сената, забирать людей Палаты представителей — это по-настоящему трудное решение».

Уоррен и Сандерс были соперниками Байдена в борьбе за выдвижение кандидатами в президенты США от демократов. Оба законодателя вышли из гонки и объявили о поддержке Байдена.