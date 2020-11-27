В Украину потихоньку идет настоящая зима

Осадки в пятницу вероятны лишь на крайнем западе, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь. В западной и южной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части 8-13°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 27 ноября осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. В столице температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла, на Киевщине от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

На выходные в Украине ожидается небольшой дождь и мокрый снег, 29 ноября в северо-восточной части умеренные осадки; только в юго-восточных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков.

Ветер южный, в западных и северных областях преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части 7-12°.

В Карпатах временами мокрый снег, температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В столичном регионе на выходных временами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

Синоптики прогнозируют 30 ноября в северных, большинстве центральных, ночью и в западных областях небольшой снег, в Одесской и Николаевской областях небольшой мокрый снег и дождь.

1 декабря без осадков, лишь в северных и Черкасской областях небольшой снег. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла, в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; 30 ноября в юго-восточной части и в Крыму ночью 0-6° тепла, днем 4-10°.

В Киевской области в начале недели ожидается небольшой снег. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.