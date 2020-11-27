Верховный суд отдал Ощадбанку торговую марку «Сбербанк»

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины на заседании 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании торговой марки «Сбербанк» на территории Украины собственностью Ощадбанка.

«Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО „Сбербанк России“ и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит», — сообщает пресс-служба Верховного суда в соцсети Facebook.