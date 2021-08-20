Российскому «Сбербанку» запретили использовать свое название в Украине

Верховный суд принял окончательное решение по делу, инициированному «Ощадбанком», в котором он требовал запретить российскому «Сбербанку» использовать торговую марку «Сбербанк» на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт «Ощадбанка».
Сообщается, что дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет. Теперь «Сбербанк» обязан прекратить использование своего названия в Украине.
При этом подчеркивается, что решение суда не повлияет на права и обязанности клиентов украинской дочки «Сбербанка».
В основном споре «Ощадбанк» настаивал на незаконности переименования дочернего «Сбербанка России» в «Сбербанк» и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности. Украинский банк отмечал, что использование торговой марки «Сбербанк» могло вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение.
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