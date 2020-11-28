У Зеленского верят, что падение ВВП не превысит 5%

Падение ВВП в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.
«Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП — это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны», — рассказала Ковалив в эфире «Свободы слова» Савика Шустера на телеканале «Украина» в пятницу вечером.
Напомним, что Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко.
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