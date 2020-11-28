Посетителям британских пабов запретят выпивать после приема пищи

Посетители пабов и ресторанов в Великобритании будут обязаны покинуть заведение сразу после завершения приема пищи, им будет запрещено задерживаться для продолжения распития алкоголя. Данные меры получат распространение во всех регионах со вторым уровнем угрозы со 2 декабря, сообщила в пятницу вечером вещательная корпорация BBC со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы ясно дали понять, что на втором уровне ограничительных мер вы, заказывая алкоголь, должны будете заказать основное блюдо и согласно правилам, когда прием пищи станет окончен, вы должны будете уйти из заведения», — заявил представитель канцелярии Джонсона.

В настоящий момент в Великобритании закрыты все бары и рестораны, кроме тех, которые осуществляют доставку. После окончания режима общенационального карантина 2 декабря, бары и рестораны в регионах со вторым уровнем угрозы смогут обслуживать посетителей, но там нельзя будет просто сидеть за стойкой с напитками. По данным BBC, такой режим будет распространен в Лондоне, Ливерпуле, графстве Кент и еще нескольких регионах страны.

Система региональных ограничений действовала в Англии и до введения карантина, однако теперь все три уровня будут предусматривать более жесткие ограничения. Третий уровень угрозы обозначает сохранение запрета на встречи между людьми, не проживающими под одной крышей, а также ограничение работы пабов, ресторанов и кафе, которые смогут работать только навынос. Будет запрещено проведение свадеб и массовых мероприятий. При этом по всей стране, независимо от уровня угрозы, смогут вновь начать работу спортивные клубы и магазины, не торгующие продовольствием и товарами первой необходимости, прекратившие работу на время карантина. Школы и большинство вузов продолжали работу в ноябре и будут оставаться открыты в дальнейшем.