В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции

В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в незаконном лишении своего сына свободы на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen.
Ее подозревают в том, что она ее сын жил в полной изоляции с 12 лет. Сейчас ему 41 год.
Обнаружить его удалось только накануне. Прийти к ним домой родственница решила после того, как узнала, что 70-летняя женщина попала в больницу. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на его ногах были раны.
«Это было как в фильме ужасов», — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако, никто ее не слушал.
Квартира, по ее словам, была похожа на «помойку». Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.
В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция расследует инцидент.
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