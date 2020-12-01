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В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции

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В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в незаконном лишении своего сына свободы на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen.

Ее подозревают в том, что она ее сын жил в полной изоляции с 12 лет. Сейчас ему 41 год.

Обнаружить его удалось только накануне. Прийти к ним домой родственница решила после того, как узнала, что 70-летняя женщина попала в больницу. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на его ногах были раны.

«Это было как в фильме ужасов», — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако, никто ее не слушал.

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Квартира, по ее словам, была похожа на «помойку». Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.

В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция расследует инцидент.

Швеция, полиция
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