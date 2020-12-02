Осень в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений

Средняя температура воздуха нынешней осени в Киеве составила +11,6ºС, что на 3,6°С выше климатической нормы и является рекордно высокой за 140 лет наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватории им. Бориса Срезневского в среду.
«Осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года. В течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов», — отмечается в информации на сайте обсерватории.
Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, или 122% климатической нормы.
Помимо этого, климатологи определили новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в ноябре для Киева. «Их новые значения следующие: температура воздуха +2,6°С (было +2,1°С), осадки 46 мм (было 51 мм)», — говорится в заметке в правительственной газете «Урядовый курьер» в среду.
Согласно информации, новые климатические нормы для Киева были определены «в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)».
Вместе с тем, согласно обнародованной на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, по данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха ноября в Киеве в этом году составила +3,8°С, осадков выпало 30 мм.
Климатологи отмечают, что календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила и начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения.
Как сообщалось, для октября норма по температуре воздуха была повышена до +8,6°С (было +8,1°С), по осадкам — до 46 мм (было 35 мм).
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