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Грантовые структуры – это «дети лейтенанта Шмидта», - юрист

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Грантовые структуры – это «дети лейтенанта Шмидта», - юрист

Давление грантовых структур на судебную систему связано с их попыткой «нагнуть» под себя существующее украинское законодательство. Так считает экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель Высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колисниченко.

«Дело в том, что многие законы, которые принимаются и уже существуют, так называемых „соросят“ не устраивают. Но судебная система консервативна — она принимает решения на основании существующего законодательства. Активисты же хотят бежать впереди паровоза, они пытаются повлиять на судебную систему уже сейчас, не дожидаясь изменения законодательства, — путем запугивания, угроз, шантажа, путем постоянного мониторинга жизни судей, путем давления на членов семьи. Это все ничто иное как попытка поставить судебную систему в те рамки, которые удобны вот этим „общественникам“, но которые не имеют отношения к закону», — полагает он.

Юрист обращает внимания на то, что все заявления о коррупции со стороны грантовых структур очень избирательны.

«Если посмотреть, кого они атакуют, то можно заметить, что они никогда не поднимают вопрос коррупции в тех сферах, которые им не интересны. Однако они сразу идут в атаку, если нужно дискредитировать человека, который дает объективную оценку. Как того же Татарова, который абсолютно справедливо сказал по поводу директора НАБУ Артема Сытника, возглавляющего главную антикоррупционную структуру в стране, будучи официально признанным коррупционером», — отметил эксперт.

В то же время он считает, что в Украине переоценивают реальное влияние грантовых структур.

«Кто такие „соросята“? Это „дети лейтенанта Шмидта“! В государстве есть институции, которые занимаются государственным строительством, государственной деятельностью, а кто они в этой структуре? Народ? — Нет, не народ! Это не форма проявления народовластия и это даже не форма участия европейского сообщества в управлении Украиной, потому что тогда непонятно для чего ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия, и т.д. Кто такие „соросята“? Они никто. Это видимость, которая создается для СМИ и влияния на общественное мнение. С ними не нужно вести диалог, потому что там не с кем его вести. Если фонд „Возрождение“ вмешивается в дела государства, то он должен просто покинуть страну. Есть установленный законом порядок — никакой дискуссии и никакой полемики с ними вообще быть не должно», — убежден бывший судья.

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Он также считает, что провал работы в Украине таких структур как НАБУ — это ответственность в том числе и западных структур, которые настаивали на создании всей так называемой антикоррупционной инфраструктуры.

«Запад сделал ошибку, но вместо признания этой ошибки они пытаются закрыть рот тем, кто об этом говорит открыто. Они тушат пожары, но эти пожары будут постоянно. Потому что им не удаться сдержать весть тот негатив, который сегодня присутствует в обществе по отношению к этим навязанным нам структурам. Все понимают, что они не наши, чужие и они против нашего государства», — полагает Колесниченко.

судебная система, НАБУ, Вадим Колесниченко
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