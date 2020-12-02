С 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский

С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, только по просьбе клиента его могут обслужить на другом языке.
Об этом сообщил в Фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Он напомнил, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.
"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть на украинском языке. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - отметил Креминь.
Он также призвал украинцев в случае нарушения их прав на получение информации и услуг на украинском языке обращаться к уполномоченному по защите государственного языка.
Напомним, что Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи внедряются в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм закона вступили в силу с 16 июля 2019 года.
В частности, согласно этому закону, вся реклама в Украине с 16 января 2020 года должна быть только на украинском языке. Также закон обязывает всех представителей власти говорить на украинском языке и увеличивать количество украинского языка в СМИ.
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