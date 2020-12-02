Умерла актриса, сыгравшая главную героиню в фильме «Весна на Заречной улице»

Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая учительницу Татьяну Сергеевну в фильме «Весна на Заречной улице», сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«1 декабря 2020 г. на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова», — говорится в сообщении.

Нина Иванова — советская киноактриса, свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева. В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть», сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш» в качестве режиссера.