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Рада рассмотрит пакет законопроектов по поддержке бизнеса в пятницу

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Рада рассмотрит пакет законопроектов по поддержке бизнеса в пятницу

Пакет законопроектов президента Владимира Зеленского по поддержке бизнеса № 4429-4431 рассмотрят в Раде в пятницу 4 декабря, скорее всего, по процедуре ad hoc.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от «Голоса», первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

«Пакет законопроектов президента о поддержке бизнеса # 4429-4431 будет рассмотрен в пятницу (04/12). Скорее всего, тоже по процедуре ad hoc (одноразовое отклонение от процедур, предусмотренных регламентом — ред.), за основу и в целом. Чтобы успеть как можно раньше подписать и начать выплачивать деньги предпринимателям», — написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

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Выплаты, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен, предусмотренная президентским законопроектом о помощи бизнесу и гражданам, может касаться до 2 миллионов граждан, на что потребуется около 15 млрд грн.

карантин, Верховная Рада, ФЛП
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