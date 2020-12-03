Ученые сравнили риски заразиться коронавирусом в семье и транспорте

Во время режима самоизоляции риск заразиться COVID-19 для членов одной семьи намного выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Science.

Ученые проанализировали данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань. Она граничит с провинцией Хубэй, административный центр которой — город Ухань — стал очагом распространения коронавируса в конце прошлого года.

Самым низким риск заражения оказался в медицинских учреждениях, в которых соблюдались защитные меры. В зависимости от близости контактов уровень риска рос. Он был ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений, но оказался выше при общении с широким кругом родственников.

Наиболее высокий риск заразиться коронавирусом был в семье, члены которой живут вместе. Причиной, вероятно, стало то, что во время самоизоляции они чаще контактируют друг с другом, полагают ученые.

Чем дольше члены одной семьи, в которой есть заболевший COVID-19, находятся вместе, тем выше риск заразиться. Каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает вероятность передачи заболевания на 10%, говорится в исследовании.