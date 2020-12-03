Дефицит Пенсионного фонда составляет более 18 миллиардов

Расходы Пенсионного фонда за январь-ноябрь в этом году превысили доходы на 18,4 миллиарда гривен, в ноябре — на 1,1 миллиарда.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 251 миллиард, то есть 60%. В 2019 эта доля составляла 55,5%.
В целом за 11 месяцев в этом году Фонд получил 417 миллиардов гривен, из которых 166 миллиардов — средства госбюджета.
Расходы за этот период составили 435,3 миллиарда. Таким образом, дефицит достигает 18,4 миллиарда гривен.
С начала года Фонд получил на 19,4 миллиарда гривен меньше плановых поступлений по Единому соцвзносу, в ноябре — на 1,5 миллиарда меньше.
Расходы в ноябре вновь превысили поступления: 40 миллиардов против 38,9 миллиарда гривен. Ранее сообщалось, что октябрь стал первым месяцем года, где доходы Пенсионного фонда сравнялись с расходами.
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