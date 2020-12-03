Войти
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
госфинансы
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»
позиция
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Дефицит Пенсионного фонда составляет более 18 миллиардов

205
Дефицит Пенсионного фонда составляет более 18 миллиардов

Расходы Пенсионного фонда за январь-ноябрь в этом году превысили доходы на 18,4 миллиарда гривен, в ноябре — на 1,1 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 251 миллиард, то есть 60%. В 2019 эта доля составляла 55,5%.

В целом за 11 месяцев в этом году Фонд получил 417 миллиардов гривен, из которых 166 миллиардов — средства госбюджета.

Расходы за этот период составили 435,3 миллиарда. Таким образом, дефицит достигает 18,4 миллиарда гривен.

С начала года Фонд получил на 19,4 миллиарда гривен меньше плановых поступлений по Единому соцвзносу, в ноябре — на 1,5 миллиарда меньше.

Читайте также: Ученые выяснили, что стресс может быть причиной рака

Расходы в ноябре вновь превысили поступления: 40 миллиардов против 38,9 миллиарда гривен. Ранее сообщалось, что октябрь стал первым месяцем года, где доходы Пенсионного фонда сравнялись с расходами.

Пенсионный фонд
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016