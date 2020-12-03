Зеленский назначил главу Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.
Соответствующий указ глава государства подписал 3 декабря, сообщает пресс-служба президента.
Во время встречи в Офисе президента в четверг Зеленский вручил новому главе Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.
Сергей Гамалий родился в 1979 году в Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году — Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер).
С 2005 по 2007 год Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.
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