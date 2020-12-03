СБУ ищет в «Укрспецэкспорте» и «Укроборонпроме» госизмену

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводит следственные действия в служебных помещениях ГК «Укрспецэкспорт», ГК «Укроборонпром» и одной из иностранных структур.
«Процессуальные меры осуществляются в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Госизмена — Ред.) с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», — говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины в четверг вечером.
Как рассказали в спецслужбе, установлено, что противоправная деятельность представителей украинского спецэкспортёра связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК «Укрспецэкспорт», а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов.
«По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около $100млн», — подчеркнули в СБУ.
Ч.1 ст.111 УКУ: Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, — наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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