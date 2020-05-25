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Украинские производители военной продукции смогут экспортировать ее без госпосредника

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Украинские производители военной продукции смогут экспортировать ее без госпосредника

В рамках реформы государственного концерна «Укроборонпром» принято решение позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию военного назначения и двойного использования собственного производства, без государственного посредника, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

«Долгое время единственным субъектом, который имел право спецэкспортера, был концерн „Укроборонпром“, а именно семь его дочерних предприятий: „Укрспецэкспорт“, „Прогресс“, „Спецтехноэкспорт“, „Укроборонсервис“, „Промоборонэкспорт“, „Таско-экспорт“, „Укринмаш“. Сейчас в рамках реформы принято решение отказаться от этой монополии и позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию (подчеркиваю) собственного производства», — сказал Божок в интервью агентству «Интерфакс-Украина.

По его словам, это означает, что если есть предприятие, которое производит какой-то интересный отечественный продукт в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ему больше не нужны услуги государственного посредника, он может осуществлять экспорт самостоятельно.

Кроме того, замминистра рассказал, что МИД и западные партнеры Украины отстаивают идею о том, чтобы оставить одно предприятие-спецэкспортер оборонной продукции.

«Видение есть такое, что семь „дочек“ много. Сейчас идут дискуссии, сколько их должно быть. Наши западные партнеры, и МИД это поддерживает, рекомендуют нам оставить одно предприятие — мощное, современное, гибкое, квалифицированное, то есть способно достойно конкурировать на мировом рынке вооружений и военной техники, а не только „воевать“ в кабинетах „Укроборонпрома“ „лакомый“ контракт», — пояснил он.

Божок также отметил необходимость провести аудит во всех предприятиях ОПК Украины и оставить в государственном управлении только те предприятия, которые будут признаны эффективными и важными.

«Замысел состоит в том — и сейчас это происходит — чтобы провести аудит во всех предприятиях ОПК Украины на предмет их важности для национальной безопасности и эффективности для экономики Украины, и, по результатам, оставить в государственном управлении только те предприятия, которые будут признаны эффективными и важными. Остальные предприятия, которые либо находятся в стагнации или просто не нужны на сегодняшнее время, отдать в приватизацию для того, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в экономику Украины. Преимущество в этом вопросе будет отдаваться, конечно, инвестициям из стран-членов НАТО в контексте нашей взаимоинтеграции», — подчеркнул он.

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Божок добавил, что реформа ГК «Укроборонпром» важна и в контексте предоставления США материально-технической и финансовой помощи для развития Вооруженных сил Украины. Общий объем этой помощи, согласованный Конгрессом США на этот год, составляет $250 млн. Речь идет о поставках высокотехнологичных средств, подготовку персонала и другие виды помощи.

Укрспецэкспорт, Укроборонпром, Егор Божок
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