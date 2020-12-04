Степанов признал, что Минздрав учитывает не всех заболевших коронавирусом

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в реальности больных коронавирусом больше, чем в официальных данных. В статистику не попадают бессимптомные заболевшие, а также получившие ложноотрицательный тест на COVID-19. Об этом он заявил в эфире передачи «Народ против» телеканала Украина 24.

«По официальной статистике 30% людей, которые болеют, получают ложный результат теста. И этих людей в статистике не учитывают. Конечно, людей, которые болеют, больше», — подчеркнул министр, добавив, что в официальную статистику также не попадают и бессимптомные случаи течения болезни.

В дополнение Степанов отметил, что проводить массовое тестирование в Украине не планируют. Вместо этого предполагается увеличить количество проводимых экспресс-тестов на COVID-19.