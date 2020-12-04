Глава Днепропетровского облсовета Олейник через свою компанию возит мусор из Львова в Никополь

В Днепропетровской области назревает очередной скандал, связанный с бытовыми отходами, сообщает РБК-Украина — в регион в очередной раз начали привозить львовский мусор. Есть все основания полагать, что к этому причастно руководство области — в лице главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, а также главы ОГА Александра Бондаренко.

Издание напоминает, что после закрытия полигона в Грибовичах в ноябре 2016 года львовский мусор принимали Житомир, Ровно, Луцк, Днепр, Киев, но после многие города отказались от приема мусора.

Зафиксировано, что с сентября на полигон бытовых отходов в Никополе ежедневно стали заезжать около 20 грузовых автомобилей, заполненных разного рода отходами и весом нетто более 20 тонн в каждом.

Мусор везут на частный «Полигон-32», но в ЕРДР можно найти постановление апелляционного суда о том, что у полигона отсутствует часть документов на проведение деятельности, в том числе нет разрешения на осуществление выбросов и контроль их влияния на окружающую среду.

«Стоит отметить, что имя главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника всплывало и ранее в скандалах, связанных с мусорной тематикой. Известно, что этой темой он активно занялся еще в 2014 году, когда был заместителем губернатора», — говорится в публикации.

В 2018 году Олейник требовал в разы повысить тариф на вывоз мусора. А поскольку мусорный монополист Днепра фирма «Днепрокоммунтранс» находилась в орбите влияния Олейника, то именно его местные издания назвали главным бенефициаром этого шантажа. Когда «Днепрокоммунтранс» отлучили от бюджетных подрядов, компания просто отказалась вывозить мусор, и весной 2018 года буквально за неделю Днепр превратился в полигон бытовых отходов.

Днепропетровская общественная активистка Олеся Качко тогда утверждала, что именно Олейник — один из теневых бенефициаров ООО «Территория Д» (субподрядчик «УПС»), которая занимается ремонтом дорог и благоустройством территорий, а также «Днепркоммунтранс». По ее подсчетам, за последние несколько лет предприятия ЖКХ, связанные с Олейником, могли получить из бюджета более 1 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, Олейник оформил на фирму свей гражданской жены Ирины Гуназы 50% компании «УПС», которую в 2015 году обвинял в коррупционных схемах при получении подрядов на ремонт дорог.