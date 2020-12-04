У Android этой зимой появятся новые функции

Компания Google анонсировала улучшения, которые внесет в операционную систему Android уже этой зимой. Список нововведений опубликован в официальном блоге американской компании.
В фирменной клавиатуре Gboard станет доступна функция Emoji Kitchen — пользователи смогут «смешивать» смайлики, получая собственные вариации. Возможность получать до 14 тысяч комбинаций эмодзи станет доступен для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.
Голосовая навигация Voice Access, которая пока работает на смартфонах с Android 11, придет и на смартфоны с более старыми версиями «робота». Функция упростит голосовое управление гаджетом. В Google Карты добавят вкладку Go, которая быстро построит маршрут к избранным местам без ввода адреса.
Заметным нововведением в ОС станет и функция Nearby Share, которая даст возможность быстро передавать данные через без соединения с Интернетом.
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