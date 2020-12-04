У Android этой зимой появятся новые функции

Компания Google анонсировала улучшения, которые внесет в операционную систему Android уже этой зимой. Список нововведений опубликован в официальном блоге американской компании.

В фирменной клавиатуре Gboard станет доступна функция Emoji Kitchen — пользователи смогут «смешивать» смайлики, получая собственные вариации. Возможность получать до 14 тысяч комбинаций эмодзи станет доступен для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.

Голосовая навигация Voice Access, которая пока работает на смартфонах с Android 11, придет и на смартфоны с более старыми версиями «робота». Функция упростит голосовое управление гаджетом. В Google Карты добавят вкладку Go, которая быстро построит маршрут к избранным местам без ввода адреса.

Заметным нововведением в ОС станет и функция Nearby Share, которая даст возможность быстро передавать данные через без соединения с Интернетом.