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Сытник влиял на решения судов в интересах своих друзей, открыто уголовное дело, - замглавы ОПУ

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Сытник влиял на решения судов в интересах своих друзей, открыто уголовное дело, - замглавы ОПУ

Директор НАБУ Артём Сытник, ранее признанный судом виновным в коррупционном правонарушении, уличён во влиянии на хозяйственные суды в интересах своих близких. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров.

«Вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей», — сказал он.

Олег Татаров отметил, что Сытник также фактически ввёл в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, поскольку он не отвечал критериям добропорядочности.

«В частности следователи пришли к выводу, что ещё будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем провозглашались слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следователей и прокуроров, которые потом ими подписывались. Это было официально по судебному решению задокументировано, то есть — является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество — проинформировано о подробностях», — добавил он.

Замглавы ОПУ также подчеркнул, что Сытник не имеет права занимать должность директора НАБУ после признания его виновным в коррупционном правонарушении и после решения КС о незаконности его назначения.

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«Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, которое вступило в законную силу. Он внесён в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял, и оно имеет силу закона», — подытожил Олег Татаров.

НАБУ, Артем Сытник, Олег Татаров
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