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Калифорния утвердила итоги голосования, гарантировав Байдену победу

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Калифорния утвердила итоги голосования, гарантировав Байдену победу

Власти штата Калифорния (55 голосов выборщиков) в пятницу утвердили результаты голосования на всеобщих выборах, состоявшихся в США в начале ноября. Это значит, что демократ Джозеф Байден точно заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом, сообщило агентство Associated Press (АP).

Оно поясняет, что до пятницы результаты голосования не были утверждены только в пяти штатах страны (всего 93 голоса выборщиков). Решение властей Калифорнии позволяет Байдену официально увеличить с 224 до 279 количество набранных голосов выборщиков, подсчитало АP. С точки зрения агентства, утверждение итогов голосования в остающихся четырех штатах лишь упрочит победу демократа на выборах.

Очередные президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно подсчетам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом.

На прошлой неделе профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом. Трамп, по сути, распорядился начать процесс передачи власти Байдену, хотя и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, пытаясь доказать свою победу на выборах.

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Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря. Перед этим во всех штатах должны быть утверждены окончательные результаты голосования.

6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.

выборы в США
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