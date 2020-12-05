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Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране

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Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране

Палата представителей конгресса США 4 декабря большинством голосов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне, сообщает телеканал NBC. Теперь документу предстоит пройти утверждение сената и президента.

Проект закона исключает марихуану из списка запрещенных веществ, позволяет развивать бизнес в этой сфере, получать назначения врачей на употребление наркотика в медицинских целях, а также позволяет отменить ранее вынесенные приговоры суда за употребление или хранение марихуаны, если обвинения не связаны с насилием.

NBC называет голосование историческим, поскольку ранее палата представителей никогда не поднимала вопрос о легализации марихуаны на федеральном уровне. За принятие законопроекта проголосовали 222 демократа и пять республиканцев. Против — 158 республиканцев и шесть представителей Демократической партии.

Авторы документа считают его одним из способов борьбы с системным расизмом в США. «Слишком долго борьба с наркотиками была направлена против молодых людей, особенно чернокожих, и игнорировала советы экспертов», — заявил один из инициаторов принятия законопроекта демократ Эрл Блуменауэр.

В течение последнего месяца сразу несколько американских штатов в той или иной форме одобрили меры по легализации марихуаны — Аризона, Нью-Джерси, Южная Дакота, Миссисипи и Монтана. Каннабис легализован в 15 штатах, еще в 34 штатах разрешено его употребление в медицинских целях. Новый законопроект даст местным властям больше полномочий по регулированию оборота марихуаны.

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При этом представители Республиканской партии выступили с резкой критикой законопроекта. Поскольку они контролируют большинство в сенате, ожидается, что документ не получит одобрения в верхней палате.

США, марихуана
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