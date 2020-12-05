За год выполнены менее 30% договоренностей встречи в «нормандском формате» в Париже, - Чаплыга

Из семи пунктов договоренностей во время встречи в «нормандском формате» в Париже выполнен только один, еще два пункта выполнены на 50 процентов. Теперь понятно, почему никто не хочет проводить встречу с Зеленским в «нормандском формате». Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

«И вот так у них все! Куда ни ткни... Обещали и клялись сделать одно — а на деле совершенно другое. Вот „зеленые“ носятся как с писаной торбой с этим „нормандским форматом“. „Тому що“ 9-10 декабря — год со дня Парижского саммита „в нормандском формате“ — и надо будет отвечать, что сделано. А что сделано? И почему почти ничего не сделано?!» — возмутился политический активист.

«Выполнен один пункт!!! И еще два пункта выполнены на 50%. Т.е. в сумме из 7 пунктов выполнено два!!! Это меньше 30% от того, о чем договорились в Париже. Теперь понятно, почему никто не хочет встречаться с Зеленским в „нормандском формате“?!» — задал риторический вопрос Михаил Чаплыга.

Как написал Чаплыга, в Париже президенты России, Украины, Франции и ФРГ в очередной раз заявили, что основа для мирного урегулирования — это Минские соглашения. В то же время, обратил внимание Чаплыга, Зеленский уволил Витольда Фокина, который предложил выполнять пункты Минских соглашений.

«Начнем с того, что Путин, Зеленский, Макрон и Меркель в очередной раз подтвердили: основа для мира — это Минские соглашения. Напомнить, как Зеленский уволил Витольда Фокина из ТКГ?! За то, что Фокин просто перечислил пункты Минских и заявил, что их надо исполнять? Как думаете, как в Москве-Париже-Берлине поняли этот сигнал?» — поставил вопрос автор.

Также Чаплыга пришел к выводу, что официальный Киев полноценно выполнил только один пункт договоренностей.

«А еще 9-10 декабря в Париже договорились о следующем:

— Безопасность (прекращение огня, разведение на трех участках и разминирование), новые КППВ и обмен пленными.

— Худо-бедно выполнили пункт № 1. Остальные — наполовину. Два новых КППВ открыли, но только в ноябре, обмен пленными провели перед НГ и после этого процесс забуксовал», — напомнил активист.

В то же время, Чаплыга подчеркнул, что украинские власти под руководством Зеленского вообще не выполнили ни единого «политического» пункта Минских соглашений.

«А что политические пункты?! Ничего! От слова „совсем“:

— Согласование всех моментов по особому статусу ОРДЛО и закрепление особого статуса НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ — не выполнено;

— Включение в законодательство Украины „формулы Штайнмайера“, которую согласовали в Париже — ничего не сделано», — констатировал он.

«А как там планы спустя 4 месяца провести еще одну встречу в „нормандском формате“?! Вы помните, что в апреле никто из „нормандской тройки“ больше не захотел встречаться с Зеленским? И сейчас не хочет», — сделал вывод политический активист.

«Дожились до того, что французский МИД уже отчитывает Зеленского & Co за то, что год назад договорились внести в законодательство „формулу Штайнмайера“, а воз и ныне там... И вот так у них все!» — эмоционально заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.