Ryanair запустит рейс Киев-Венеция

Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажи билетов на маршрут Киев-Венеция с 30 марта 2021 года.
Как отмечается в системе бронирования авиакомпании, полеты будут выполняться дочерним подразделением Malta Air в аэропорт Тревизо два раза в неделю по вторникам и субботам.
Вылет из Венеции запланирован в 7:15 с прилетом в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15 с прилетом в Венецию в 12:40.
Как сообщалось, в июле 2020 года Ryanair анонсировала 16 новых направлений между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.
На сегодняшний день заявленная Ryanair маршрутная сеть из Украины в Италию включает 19 маршрутов, в том числе шесть из Киева — в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим и Венецию, при этом выполнение этих рейсов отсрочено до весны 2021 года.
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