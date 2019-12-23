Венецию сегодня снова затопит

Новый пик подъема воды — до 150 см над уровнем моря при критической отметке в 130 см — ожидается в Венеции в понедельник утром. Об этом мэрия города сообщила в Twitter.
«К 9:40 (10:40 по Киеву) уровень воды может достигнуть 150 см», — говорится в сообщении.
Тем временем город продолжает переживать последствия разгула стихии после серьезного наводнения, которое произошло в Венеции в прошлом месяце — 13 ноября уровень «высокой воды» достиг почти 190 см, что является рекордом за последние полвека. По подсчетам властей, городу был нанесен урон в размере €1 млрд.
Представители ассоциации гостиничного бизнеса жалуются на продолжающиеся отказы от бронирования — с ноября их число достигло 45%. На новогоднюю ночь венецианские гостиницы заполнены лишь наполовину, хотя это период, когда Венеция пользуется особым спросом.
Владельцы гостиниц оценивают ущерб в €400 млн, однако указывают, что эта цифра не окончательная. В связи с потопом итальянское правительство объявило режим ЧП и выделило €20 млн на ликвидацию последствий наводнения, позднее о выделении дополнительных €65 млн объявило Министерство инфраструктуры и транспорта Италии.
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