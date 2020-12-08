В 2020 году украинцы уже заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги

В течение 10 месяцев 2020 года украинцы заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги, не считая газоснабжения и электроэнергии, что составляет 101,6, сообщила пресс-служба Минрегиона.

«За десять месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатили 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг», — говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская, не все украинцы исправно платят за потребленные услуги, но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. «К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112, 2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем», — пояснила она.

В Минрегионе пояснили, что в сумму 28,6 млрд грн вошли услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. Замминистра отметила, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

Кроме того, Хоцяновская опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в 2020 году на 57%.

«Утверждение, что коммуналка подорожала на 57% несправедливы. Такой анализ данных Госкомстата по начисленным суммам за жилищно-коммунальные услуги является некорректным. Поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. Зато такой показатель не учитывался в данных по 2019 год. Соответственно, базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу в данных», — отметила Хоцяновская.