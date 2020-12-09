Украина начнет отбор на ЧМ-2022 по футболу в гостях у Франции

Стало известно расписание матчей сборной Украины по футболу в группе D отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Первую игру подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде против чемпионов мира — сборной Франции — 24 марта 2021 года (матч начнется в 21:45).
28 марта пройдет игра Украина — Финляндия (21:45), 31 марта Украина — Казахстан (22:45).
1 сентября сыграют Казахстан — Украина (17:00), 4 сентября Украина — Франция (21:45).
9 октября встретятся Финляндия и Украина (19:00), 12 октября пройдет матч Украина — Босния и Герцеговина (21:45), а на 16 ноября запланирован ответный поединок Босния и Герцеговина — Украина (21:45)
Жеребьевка европейской отборочной кампании прошла 7 декабря в Цюрихе. В ходе жеребьевки 55 сборных распределены на 10 групп, в пяти из них по шесть команд, в еще пяти — по пять.
Победители групп получат прямые путевки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, разыграют путевки в плей-офф, к ним присоединятся еще две команды — лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций УЕФА (речь идет о тех, кто в отборе на ЧМ-2022 оказался в группе ниже второго места). Плей-офф с участием 12 сборных пройдет в три раунда, по итогам которых определятся три обладателя путевки.
Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.
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