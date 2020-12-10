В США начали налоговое расследование против сына Байдена

Прокуратура штата Дэлавер ведет расследование в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, по предварительным подсчетам победившего на выборах президента США. Оно касается уплаченных им налогов, говорится в заявлении Байдена-младшего.

«Я очень серьезно отношусь к этому вопросу и уверен, что профессиональное и объективное расследование покажет, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — сообщил Байден. По его словам, о расследовании он узнал во вторник, 8 декабря.

Как сообщает AP со ссылкой на источник, следователи изучают некоторые финансовые вопросы, в том числе сделки Хантера Байдена с китайскими партнерами. По данным агентства, расследование в отношении Байдена-младшего было начато в 2018 году, за год до того, как его отец выдвинулся кандидатом на пост президента.

Информацию подтверждают источники CNN, по словам которых, следователей интересует, не нарушали ли Байден и его соратники законы о налогах и отмывании денег при ведении бизнеса в зарубежных странах, в основном в Китае. Телеканал сообщает, что в последние месяцы расследование было приостановлено по требованию Минюста, запрещающего проводить действия, которые могут повлиять на ход выборов.

По словам источника Fox News, к расследованию привлечено большое жюри (коллегия присяжных). Оно частично основано на отчетах о подозрительной деятельности (suspicious activity report, SAR), связанных с иностранными сделками, сообщил собеседник. В отношении Байдена-старшего расследование не ведется, добавляет телеканал.

После новостей о расследовании Джо Байден заявил, что гордится сыном, которому пришлось столкнуться с «с серьезными вызовами, в том числе с нападками в свой адрес в последние месяцы».

В октябре действующий президент США Дональд Трамп потребовал от ФБР провести расследование в отношении Джо и Хантера Байденов, обвинив их в коррупционных схемах. По словам Трампа, его соперник на выборах использовал свое положение для помощи бизнесу своего сына, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. Кроме того, Байдена-старшего обвиняют в давлении на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам он это отвергает.

Также в октябре газета New York Post опубликовала статью, основанную, как утверждает издание, на электронной переписке Байдена-младшего с топ-менеджером украинской энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским. В письмах Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с его отцом, который тогда занимал пост вице-президента США, и спрашивает, как тот может использовать свое положения для помощи Burisma.