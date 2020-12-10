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Более 80 сотрудников СМИ погибли в мире в этом году

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Более 80 сотрудников СМИ погибли в мире в этом году

По меньшей мере 83 сотрудника СМИ были убиты в 30 странах мира с начала 2020 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Женеве ежегодном докладе швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC).

«С начала года 83 сотрудника СМИ были убиты в 30 государствах, — отмечает PEC. — Индия лидирует с 13 убийствами. Далее следует Мексика, где были убиты 11 журналистов». Среди наиболее опасных для прессы стран организация называет также Пакистан (восемь погибших), Афганистан (пять), Ирак (пять), Филиппины (четыре) и Гондурас (четыре). По три случая гибели журналистов были зафиксированы в Венесуэле, Нигерии и Сирии, по два — в Бразилии, Гватемале, Либерии и Сомали.

В прошлом году, по данным PEC, были убиты 75 журналистов, а за десять лет — 1 180. Кроме того, более 520 работников прессы с марта 2020 года умерли вследствие заражения коронавирусом.

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Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций. Как отмечает PEC, публикуемые ею статистические данные гибели журналистов в мире выше, чем у других организаций, так как она сообщает «обо всех убитых работниках прессы независимо от того, связана или нет их смерть с профессиональной деятельностью». «Трудно доказать, что преступление имеет отношение к работе журналиста без независимого и всеобъемлющего расследования, которые часто не проводятся в странах, охваченных конфликтами и насилием», — пояснили в организации. Поэтому ПЭК призывает к созданию в рамках ООН «независимого механизма расследования».

СМИ, журналисты
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