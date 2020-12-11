Заболевший коронавирусом Труханов попал в больницу

Мэра Одессы Геннадия Труханова, который накануне заболел коронавирусом COVID-19, госпитализировали в инфекционную больницу.

Об этом он сам сообщил на своей Facebook-странице.

«Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», — написал мэр.

Он призвал граждан носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и все карантинные меры.

Напомним, 9 декабря Труханов рассказал, что заболел COVID-19 и отправляется на самоизоляцию.