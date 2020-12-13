Украинцы активнее всех скупают недвижимость и землю в Польше

За 2019 год граждане Украины приобрели в Польше более 3200 квартир - это почти 40% от общего количества квартир, которые в этой стране купили иностранцы, сообщает zaxid.net.
Таким образом, украинцы стали самыми активными инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев, сообщило в субботу, 12 декабря, польский информагентство PAP со ссылкой на данные специализированного портала недвижимости gethome.pl.
Впервые украинцы приобрели больше всего среди иностранцев квартир в Польше в 2015 году, опередив немцев. С тех пор количество приобретенных украинцами польских домов только росло, отмечает информагентство. Большинство украинский покупают недвижимость в Польше для жизни, а не для последующей сдачи, тогда как граждане Германии или скандинавских стран покупают польскую недвижимость в основном для заработка на ней.
Кроме украинцев, польской недвижимостью активно интересуются граждане Беларуси и России. В общем граждане этих трех стран приобрели почти 4000 квартир в 2019 году общей площадью более 204 тыс. квадратных метров. Статистику 2020 года gethome.pl пока не приводит, но аналитики предполагают, что этот показатель снизится из-за пандемии коронавируса.
Больше всего иностранцев интересует жилье, расположенное в больших городах, например Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске, где проще найти работу.
Кроме этого, украинцы также интересуются и польскими земельными участками. В 2019 году министерство внутренних дел Польши выдало украинском 270 разрешений на приобретение 53,3 гектаров земли. Впрочем, аналитики портала отметили, что эти данные могут быть неполными, поскольку нотариусы не всегда вовремя подают данные о таких операциях, или же вообще забывают об этом обязательстве.
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