Украина улучшила свои позиции в рейтинге гендерного равенства

Украина приобрела шесть позиций в рейтинге гендерного равенства, заняв 59-е место в новой версии документа, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума.

В первую десятку вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия.

Франция занимает 15-е место, Великобритания — 21-е, Зимбабве — 47-е, США — 51-е, Украина — 59-е, Израиль −61-е, Уганда — 65-е. Россия расположилась на 81 строчке, между Сальвадором (80) и Эфиопией (82).

Последние места в рейтинге заняли арабские страны — Саудовская Аравия (146), Иран (148), Сирия (150), Пакистан (151), Ирак (152) и Йемен (153).

В 2019 году авторы исследования изучали ситуацию в 153 странах, они учитывали участие мужчин и женщин в экономике, доступ к образованию, вовлеченность в политику и уровень здоровья. Общий индекс составил 68,6%, то есть гендерное неравенство в среднем составляет 31,4% — 101 страна улучшила свои показатели, результаты еще 48 не изменились.

По мнению экспертов, гендерное неравенство будет полностью преодолено только через 99 с половиной лет (в декабре прошлого года эксперты Давоса оценивали сроки выполнения этой цели в 108 лет).