«Давай, до свидания»: в Киеве появились растяжки с призывом к Сытнику уйти в отставку

Над рядом столичных автомагистралей в ночь на вторник появились растяжки с изображением директора НАБУ Артема Сытника и текстом «Давай, до свидания».
Фотографии начали выкладывать пользователи соцсетей.
Кто именно стоит за размещением плакатов против Артема Сытника – неизвестно. Возможно, появление растяжек связано с завтрашней датой. 16 декабря истекает трехмесячный срок, который Конституционный суд дал на урегулирование ситуации вокруг НАБУ и его директора.
Напомним, что в августе назначение Артема Сытника было признано неконституционным. Тем не менее, директор НАБУ отказался уйти в отставку и продолжает исполнять обязанности.
19 ноября президент Владимир Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного суда.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016