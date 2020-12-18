Заболевший коронавирусом Макрон рассказал о своем самочувствии

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в пятницу, что, несмотря на коронавирус, чувствует себя нормально, но работает более медленными темпами. Видеозаявление главы государства размещено на его странице в Twitter.

«У меня те же симптомы, что и в четверг: усталость, головные боли, сухой кашель», — сказал, в частности, он.

У Макрона в четверг было диагностировано вызываемое коронавирусом заболевание. Он самоизолировался в своей загородной резиденции «Лантерн», находящейся на территории версальского дворцового комплекса.