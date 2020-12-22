Елисейский дворец сообщил о состоянии здоровья Макрона

Состояние президента Франции Эмманюэля Макрона, заразившегося коронавирусом, остается стабильным, по сравнению с тем, что наблюдалось в понедельник. Об этом сообщает во вторник телеканал BFM со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Состояние здоровья президента Французской Республики остается стабильным по отношению к тому, что наблюдалось в понедельник», — цитирует телеканал выдержку из коммюнике.

В понедельник представитель правительства республики Габриэль Атталь заявил журналистам, что, согласно отчету лечащего врача, «у президента до сих пор наблюдаются симптомы после заражения коронавирусом». При этом Атталь подчеркнул, что состояние здоровья Макрона стабильное, и он «продолжает работать».

17 декабря пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. В администрации президента заявили, что французский лидер «продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно». Он самоизолировался в своей загородной резиденции Лантерн, находящейся на территории Версальского дворцового комплекса.