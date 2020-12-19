В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Шкарлета

Народные депутаты от «Европейской солидарности» и «Голоса» внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Текст соответствующего проекта постановления № 4525 и сопроводительные документы к нему пока что не обнародованы на сайте.
В данное время, как отметили в парламенте, проект постановления передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Соответствующее постановление поддержали 226 народных депутатов.
Представители партии «Голос» заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования.
18 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР с просьбой изучить ситуацию относительно вероятного неперсонального голосования за назначение Шкарлета.
Шкарлет с 25 июня исполнял обязанности министра образования и науки.
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