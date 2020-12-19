Financial Times раскрыла имя главного бенефициара PornHub

Главным бенефициаром компании MindGeek, которая владеет порносайтами PornHub, YouPorn, RedTube и еще почти сотней ресурсов, связанных со «взрослым» контентом, является бизнесмен Бернард Бергемар. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Бергемар не фигурирует в корпоративных документах компании. Однако собеседники газеты утверждают, что крупнейшим владельцем и бенефициаром порно-империи со сложной структурой является именно этот человек. Мужчина отказался от комментариев газете.

Издание отмечает, что ранее имя Бергемара практически не всплывало в интернете, а личность основного совладельца MindGeek была известна лишь небольшому кругу лиц из числа топ-менеджеров компании. Бергемар упоминался в Сети всего трижды, все эти случаи связаны с судебным разбирательством десятилетней давности, где он выступал как директор RedTube.

До этого в качестве руководителей компании упоминались Ферас Антун и Дэвид Тасилло, которые выкупили онлайн-ресурсы у их основателя Фабиана Тилльмана и объединили в MindGeek в 2013 году.

По информации FT, зарегистрированная в Люксембурге MindGeek в 2018 году получила доход $460 млн. Опрошенные газетой эксперты утверждают, что компания реализует бизнес-модель, основанную на пиратстве — значительное количество контента на сайтах MindGeek украдено.

Ранее в декабре газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что PornHub монетизирует видеоролики с сексуальным насилием над несовершеннолетними, украденные записи и видео с так называемой «порноместью». После этого платежная система Mastercard сообщила, что намерена пересмотреть свои отношения с интернет-ресурсом.

Позже Mastercard и Visa заявили, что запретили использование карт своих платежных систем для оплаты подписок и пожертвований на PornHub, поскольку сайт нарушает их корпоративные стандарты.

В PornHub утверждали, что никогда не разрешали публикацию видео с сексуальным насилием над детьми и «привержены борьбе с таким контентом».