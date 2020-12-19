Войти
Шмыгаль похвастался количеством одолженных денег
позиция
Шмыгаль похвастался количеством одолженных денег
В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно
резонанс
В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Financial Times раскрыла имя главного бенефициара PornHub

573
Financial Times раскрыла имя главного бенефициара PornHub

Главным бенефициаром компании MindGeek, которая владеет порносайтами PornHub, YouPorn, RedTube и еще почти сотней ресурсов, связанных со «взрослым» контентом, является бизнесмен Бернард Бергемар. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Бергемар не фигурирует в корпоративных документах компании. Однако собеседники газеты утверждают, что крупнейшим владельцем и бенефициаром порно-империи со сложной структурой является именно этот человек. Мужчина отказался от комментариев газете.

Издание отмечает, что ранее имя Бергемара практически не всплывало в интернете, а личность основного совладельца MindGeek была известна лишь небольшому кругу лиц из числа топ-менеджеров компании. Бергемар упоминался в Сети всего трижды, все эти случаи связаны с судебным разбирательством десятилетней давности, где он выступал как директор RedTube.

До этого в качестве руководителей компании упоминались Ферас Антун и Дэвид Тасилло, которые выкупили онлайн-ресурсы у их основателя Фабиана Тилльмана и объединили в MindGeek в 2013 году.

По информации FT, зарегистрированная в Люксембурге MindGeek в 2018 году получила доход $460 млн. Опрошенные газетой эксперты утверждают, что компания реализует бизнес-модель, основанную на пиратстве — значительное количество контента на сайтах MindGeek украдено.

Ранее в декабре газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что PornHub монетизирует видеоролики с сексуальным насилием над несовершеннолетними, украденные записи и видео с так называемой «порноместью». После этого платежная система Mastercard сообщила, что намерена пересмотреть свои отношения с интернет-ресурсом.

Читайте также: Антикоррупционное бюро уже год возглавляет коррупционер

Позже Mastercard и Visa заявили, что запретили использование карт своих платежных систем для оплаты подписок и пожертвований на PornHub, поскольку сайт нарушает их корпоративные стандарты.

В PornHub утверждали, что никогда не разрешали публикацию видео с сексуальным насилием над детьми и «привержены борьбе с таким контентом».

Pornhub, Бернард Бергемар
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 19 декабря 2020
Пятница, 18 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Энн-Лаура Ле Канф
Энн-Лаура Ле Канф
основательница Ness Labs

Антибиблиотека: чем полезны непрочитанные книги

Цундоку» - красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016