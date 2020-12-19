Семейные врачи будут тестировать на COVID-19

Семейные врачи будут обеспечены тестами на антиген к коронавирусу для диагностирования болезни у пациентов.

Об этом на брифинге в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы изменили алгоритм, предоставили финансирование на семейных врачей. Сейчас мы хотим, чтобы у всех семейных врачей присутствовали тесты на антиген, чтобы они могли сделать соответствующее исследование», — сказал Степанов.

По его словам, соответствующая работа должна быть налажена до 23 декабря.

Министр напомнил, что на этой неделе ведомство обновило алгоритм тестирования на наличие коронавируса.

«Мы также добавили скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Они будут проводиться следующим лицам: с подозрением на COVID-19, с признаками других респираторных вирусных инфекций, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19, а также возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID 19. Также гражданам, подлежащим плановой госпитализации в больнице в связи с другими заболеваниями», — сообщил он.

Министр добавил, что быстрые тесты уже отправили в регионы.

За последние 24 часа в Украине зарегистрировали еще 11 742 ковидных больных. После этого общее число инфицированных в Украине возросло до 956 123.