Войти
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
позиция
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы
резонанс
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Российские хакеры взломали 200 правительственных организаций и компаний

664
Российские хакеры взломали 200 правительственных организаций и компаний

По меньшей мере 200 организаций по всему миру, в том числе правительственные учреждения и компании, были взломаны в рамках кибератаки, предположительно совершенной из России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на кибербезопасности компанию Recorded Future и три источника, знакомых с расследованиями.

Речь идет об атаках через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как заявил сотрудник Recorded Future Аллан Лиска, фирма выявила 198 организаций, которые были взломаны при помощи обновления в программном обеспечении SolarWinds. По словам еще трех источников, хакеры взломали не менее 200 организаций, получили доступ в сети и пытались украсть данные пользователей.

Собеседники агентства не уточнили, какие лица стали жертвами атак, однако предположили, что список пострадавших увеличится по мере продолжения расследования. Мотивы хакеров остаются неизвестными, и пока не ясно, что они просматривали или украли из компьютерных сетей, в которые проникли, передает Bloomberg.

СМИ сообщили о хакерской атаке 13 декабря. По данным The Washington Post, за атакой стоят хакеры APT29 или Cozy Bear, которая, по данным газеты, работает на российскую Службу внешней разведки. По данным SolarWinds, группа российских хакеров на протяжении девяти месяцев шпионила за компаниями и правительственными учреждениями в США, которые пользуются услугами компании. Клиенты загрузили скомпрометированное обновление программного обеспечения, которое позволяло хакерам незаметно шпионить за предприятиями и ведомствами, сообщили в компании. Число клиентов, у которых могла быть установлена продукция, содержащая уязвимость, SolarWinds оценила в 18 тыс.

Читайте также: Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»

После сообщений о связи атак с Россией пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.

Также в причастности России к атакам усомнился президент США Дональд Трамп. «Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается», — отметил он. По его словам, за атаками также мог стоять Китай. При этом госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что об участии России в кибератаках на системы государственных ведомств можно сказать «достаточно четко».

Россия, хакеры
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 20 декабря 2020
Суббота, 19 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Энн-Лаура Ле Канф
Энн-Лаура Ле Канф
основательница Ness Labs

Антибиблиотека: чем полезны непрочитанные книги

Цундоку» - красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016